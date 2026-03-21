Врач опроверг миф о дорогом лечении рака в России

Лечение онкологических заболеваний в России полностью финансируется за счет системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Он отметил, что заявления о необходимости тратить миллионы рублей на лечение рака вводят людей в заблуждение. По его словам, обсуждение стоимости терапии вне системы государственной медицины искажает реальную картину.

Праздников подчеркнул, что в стране выстроена система, при которой расходы на лечение онкологических заболеваний покрываются ОМС. При этом утверждения о том, что государство якобы экономит на пациентах, он назвал манипуляцией.

По его словам, современные препараты и технологии уже входят в систему обязательного страхования, а самостоятельно оплатить такое лечение практически невозможно. В частности, в России развиваются передовые методы, включая CAR-T-клеточную терапию, которая также станет доступна бесплатно для пациентов.

Он также прокомментировал опасения по поводу сроков оказания помощи. По его словам, распространенное мнение о том, что при диагнозе «рак» каждый день критичен, не всегда соответствует действительности. Ключевую роль играет качественная диагностика, позволяющая определить стадию и особенности заболевания.

Праздников добавил, что пациентам необходимо следовать установленной системе лечения: встать на учет, пройти обследование и получить решение онкологического консилиума, после чего последовательно проходить назначенную терапию на бесплатной основе.

