Полиция задержала зацепера, прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку

В Москве арестовали на восемь суток мужчину за поездку на крыше вагона метро

В Москве задержали на восемь суток жителя Химок, который поднялся на крышу электропоезда в Московском метро и спрыгнул в Москву-реку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Она рассказала, что 23-летний мужчина залез на крышу одного из вагонов поезда на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».

В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, он совершил прыжок в Москву-реку. Далее он смог выбраться на берег, что запечатлели камеры видеонаблюдения.

Через несколько часов полицейские задержали зацепера по месту жительства. В отношении него составлен ряд административных протоколов.

На прошлой неделе двоих подростков, занимавшихся зацепингом, с тяжелыми электроожогами доставили в реанимацию в Нижнем Новгороде. Один из них поступил с ожогом пламенем вольтовой дуги на 75% поверхности тела, у другого оказалось поражено до 90% кожных покровов.

Ранее в Подмосковье спустя две недели поисков нашли 14-летнего зацепера.