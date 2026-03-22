Часть Киева осталась без света

ДТЭК: часть Киева и Киевской области осталась без электричества
Alina Smutko/Reuters

На Украине часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения из-за аварии на оборудовании. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла на одном из объектов, который ранее попадал под удары.

«Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света. Также без электричества часть домов в Броварском районе Киевщины», — заявили в ДТЭК.

21 марта север Украины оказался частично обесточен после ударов по энергетической инфраструктуре. Так, большинство жителей Черниговской области лишились электроснабжения. Уточняется, что был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе — без электричества остались 430 тыс. абонентов.

14 марта в украинской столице и Киевской области также зафиксировали перебои с с электроснабжением.

Ранее украинцев предупредили об отключении света по всей стране.

 
