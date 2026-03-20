В Минобороны сообщили об уничтожении почти 100 БПЛА за шесть часов

Минобороны: силы ПВО сбили 91 БПЛА над регионами РФ за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали данные аппараты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей и Московского региона.

20 марта в Минобороны рассказали об уничтожении за прошедшую неделю средствами ПВО 40 управляемых авиационных бомб и 2 615 БПЛА самолетного типа. За тот же период были нейтрализованы две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 12 снарядов от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Всего, уточнили в ведомстве, с начала боевых действий ВСУ потеряли 125 255 беспилотников.

Ранее дроны-камикадзе украинских войск атаковали школу в Брянской области.