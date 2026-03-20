Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны сообщили об уничтожении почти 100 БПЛА за шесть часов

Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали данные аппараты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей и Московского региона.

20 марта в Минобороны рассказали об уничтожении за прошедшую неделю средствами ПВО 40 управляемых авиационных бомб и 2 615 БПЛА самолетного типа. За тот же период были нейтрализованы две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 12 снарядов от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Всего, уточнили в ведомстве, с начала боевых действий ВСУ потеряли 125 255 беспилотников.

Ранее дроны-камикадзе украинских войск атаковали школу в Брянской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
