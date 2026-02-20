Лукашенко разрешил оппозиционеру Статкевичу вернуться домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удовлетворил просьбы семьи оппозиционера Николая Статкевича и разрешил ему вернуться домой после перенесенного заболевания. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Для начала хочу напомнить, что решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в «райский сад» (ЕС — прим. ред.) Статкевич отказался. И вернулся в тюрьму», — приводит ее слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

По словам Эйсмонт, после этого у Статкевича начались проблемы со здоровьем, в частности инфаркт головного мозга, что потребовало по решению президента перевода заключенного в больничное учреждение для лечения.

Она также добавила, что, по имеющимся сведениям, сейчас оппозиционер восстанавливается в домашней обстановке.

Статкевич был одним из соперников Лукашенко на президентских выборах в 2010 году. Он был арестован вечером после голосования по обвинению в организации беспорядков. В СИЗО КГБ политик отказался давать показания и объявил 22-дневную голодовку, а в суде не признал вину.

В мае 2011 года Статкевич был приговорен к шести годам колонии усиленного режима.

Статкевич не раз попадал под амнистию с другими политзаключенными. В 2025 году после освобождения его выдворили из страны, но он отказался покидать Белоруссию и из нейтральной зоны на литовской границе вернулся обратно.

Ранее еще одна белорусская оппозиционерка поблагодарила Лукашенко за освобождение.