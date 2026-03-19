Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных

Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с делегацией США в Минске заявил, что в стране нет так называемых политзаключенных, а есть правонарушители. Его слова приводит агентство БелТА.

«Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (один из переговорщиков со стороны США, зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит - прим.) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и политзаключенных нет. Есть правонарушители», — сказал он.

По словам белорусского лидера, эта тема обсуждалась с американцами по переписке. Лукашенко отметил, что Минск готов следовать договоренностям с американской стороной.

«Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня», — добавил президент Белоруссии.

19 марта Александр Лукашенко проводит переговоры с американской делегацией США, возглавляемой спецпосланником США Джоном Коулом.

Ранее Лукашенко признался, что по-прежнему является сторонником Трампа.

 
