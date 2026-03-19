Россиян предупредили, когда обычный «подарок» может считаться взяткой

Разграничение между обычным подарком и уголовно наказуемой взяткой — одна из наиболее деликатных правовых дилемм, требующая глубокого понимания норм как гражданского, так и уголовного права. Несмотря на кажущуюся простоту критериев, судебная практика и законодательство выявляют множество важных нюансов.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

«Гражданское законодательство (ГК РФ) определяет дарение как безвозмездную передачу имущества или прав (ст. 572). При этом ст. 575 прямо запрещает дарение (кроме обычных подарков стоимостью до 3000 рублей) сотрудникам образовательных, медицинских, социальных учреждений, а также государственным и муниципальным служащим, если подарок связан с их должностным положением или исполнением обязанностей. Превышающие лимит подарки подлежат обязательной сдаче в соответствующую организацию», — объяснил он.

Уголовный кодекс (ст. 290, 291, 291.2 УК РФ), напротив, не устанавливает никакого минимального стоимостного порога. Даже незначительная сумма или малоценный предмет могут быть признаны взяткой, если передача обусловлена совершением должностным лицом действий (бездействия) в интересах дарителя. Ключевой критерий разграничения — обусловленность: наличие встречного обязательства или предварительной договоренности о выполнении служебных действий. Подарок по своей природе безвозмезден и не должен быть связан с должностными обязанностями.

«Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, взятка может даваться не только за конкретное действие, но и за общее покровительство или попустительство по службе. Момент передачи (до или после) значения не имеет. Так называемая «взятка-благодарность», переданная после действий при наличии предварительной договорённости или негласного ожидания вознаграждения, также квалифицируется как взятка. Заблуждение, что подарок «после» решения вопроса безопасен, — один из главных рисков. Решающую роль играют намерения сторон и подразумеваемая обусловленность», — отметил Кузнецов.

Стоимость взятки определяется по рыночным ценам, и ошибочное представление о ее размере не освобождает от ответственности. Контекст важен: подарок на личный праздник, не связанный со служебной деятельностью, как правило, взяткой не считается. Однако грань крайне тонкая, особенно если даритель заинтересован в действиях должностного лица.

«Для минимизации правовых рисков необходимо строго соблюдать законодательные ограничения, избегать любых намеков на встречные услуги и при малейших сомнениях воздерживаться от вручения или принятия ценностей, которые могут быть истолкованы как неправомерное вознаграждение», — подчеркнул специалист.

