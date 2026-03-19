Путин заявил о росте коррупционных преступлений в России

Путин: число коррупционных преступлений выросло на 12,3% в 2025 году

Число коррупционных преступлений в России в 2025 году увеличилось на 12,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 12,3% в прошлом году «, — сказал он.

Также, по словам президента, за год возросло число преступлений террористической направленности, над борьбой с ними нужно работать. Кроме того, Путин попросил прокуроров обратить внимание на защиту прав уязвимых граждан.

В январе глава российского государства заявил, что сотрудники органов прокуратуры внесли весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Путин отмечал, что от решений прокурора зависят судьбы россиян. Президент подчеркивал, что сотрудники ведомства продолжат добросовестную работу, надежно охраняя закон и порядок.

Ранее Путин заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.