Украинский пленный попросил Путина о помиловании после общения с близкими

ТАСС: пленный боец ВСУ Чебан попросил Путина о помиловании после общения с семьей

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Чебан попросил президента России Владимира Путина о помиловании после разговора со своими близкими. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме украинский пленный рассказал, что состоял в 225-м отдельном штурмовом полку. Он незаконно пересек границу Курской области, после чего при первой возможности сдался в плен. Впоследствии мужчина передал российской стороне всю имеющуюся информацию о ВСУ.

«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — говорится в письме.

В российских силовых структурах сообщили агентству, что Чебан и его семья родом из Одесской области. Его сестра Ирина Болдырева в настоящее время проживает на территории Германии. По словам женщины, она относит себя к русским.

12 июня заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет. По его словам, среди них есть и те, кто после получения российского паспорта вступает в ряды Вооруженных сил РФ.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.