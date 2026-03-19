Аэропорт Монреаля ограничил работу по соображениям безопасности

Аэропорт канадского Монреаля из-за обнаружения на одном из прибывших самолетов подозрительного предмета ограничил работу. Об этом, ссылаясь на представителя воздушной гавани, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, одна из двух взлетно-посадочных полос закрыта в целях обеспечения безопасности в ходе начатого расследования, при этом другая полоса продолжает использоваться.

До этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов приостановило вылеты рейсов в аэропорт Монреаля из-за угрозы взрыва.

