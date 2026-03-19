Аэропорт Монреаля ограничил работу по соображениям безопасности

Аэропорт канадского Монреаля из-за обнаружения на одном из прибывших самолетов подозрительного предмета ограничил работу. Об этом, ссылаясь на представителя воздушной гавани, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, одна из двух взлетно-посадочных полос закрыта в целях обеспечения безопасности в ходе начатого расследования, при этом другая полоса продолжает использоваться.
До этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов приостановило вылеты рейсов в аэропорт Монреаля из-за угрозы взрыва.
14 марта стало известно, что в столице США Вашингтоне все аэропорты приостановили работу из-за сбоя оборудования.
11 марта сообщалось, что в аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку.
3 марта пассажирский борт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе после того, как в одном из его двигателей произошел пожар.
Ранее сообщалось, что жительница Самары сообщила о бомбе в самолете после ссоры с мужем.