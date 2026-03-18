Жителей Сочи попросили оставить детей дома из-за возможной атаки БПЛА

Жителям Сочи стоит воздержаться от отправки детей на занятия в школы в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Прошунин.

Глава населенного пункта обратил внимание, что в детских садах и школах оборудованы безопасные места, поэтому учреждения готовы принимать детей даже на фоне опасности атаки дронов. Руководители и сотрудники дошкольных и образовательных учреждений знают, как действовать в случае ЧП.

«Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия, чтобы исключить нахождение на улице. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Эти рекомендации касаются и студентов», — отметил Прошунин.

В ночь на 18 марта в небе над Краснодарским краем сбили 42 украинских беспилотника. Утром в регионе перехватили еще восемь дронов.

Как рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов, всего в городе зафиксировали две волны атак БПЛА. Во время первой летательные аппараты попали в три жилых дома, фрагменты повредили медицинский центр и линию электропередачи. Один человек получил серьезные ранения, его спасти не удалось. В ходе второй волны произошло около 10 взрывов, один из дронов упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт».

Ранее в Адыгее в результате атаки беспилотников пострадали два ребенка.