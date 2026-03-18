Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителей Сочи попросили оставить детей дома из-за возможной атаки БПЛА

Мэр Сочи Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школу
Shutterstock

Жителям Сочи стоит воздержаться от отправки детей на занятия в школы в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Прошунин.

Глава населенного пункта обратил внимание, что в детских садах и школах оборудованы безопасные места, поэтому учреждения готовы принимать детей даже на фоне опасности атаки дронов. Руководители и сотрудники дошкольных и образовательных учреждений знают, как действовать в случае ЧП.

«Однако сейчас лучше не отправлять ребенка на занятия, чтобы исключить нахождение на улице. Необходимо дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Эти рекомендации касаются и студентов», — отметил Прошунин.

В ночь на 18 марта в небе над Краснодарским краем сбили 42 украинских беспилотника. Утром в регионе перехватили еще восемь дронов.

Как рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов, всего в городе зафиксировали две волны атак БПЛА. Во время первой летательные аппараты попали в три жилых дома, фрагменты повредили медицинский центр и линию электропередачи. Один человек получил серьезные ранения, его спасти не удалось. В ходе второй волны произошло около 10 взрывов, один из дронов упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт».

Ранее в Адыгее в результате атаки беспилотников пострадали два ребенка.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!