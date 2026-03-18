В Адыгее в результате атаки украинских дронов пострадали дети

Кумпилов: два ребенка получили ранения в результате атаки БПЛА на Адыгею

Два ребенка пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Республику Адыгея. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Мурат Кумпилов.

«Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru») и получили всю необходимую помощь», — говорится в заявлении.

По словам главы республики, сейчас жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Одну из девочек до конца дня выпишут и отпустят домой, вторая пока останется в медицинском учреждении для наблюдения.

Кумпилов добавил, что обломки сбитых дронов упали в городе Энеме. Здесь выявили повреждение восьми частных домовладений и трех автомобилей.

Утром 18 марта министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны перехватили 85 украинских БПЛА. Больше всего целей — 42 — нейтрализовали в Краснодарском крае. Над акваторией Черного моря сбили 13 летательных аппаратов, над акваторией Азовского моря — шесть. По пять дронов уничтожили в Крыму и Брянской области, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области. В Астраханской и Воронежской областях ликвидировали по два беспилотника, в Ставропольском крае, Смоленской и Калужской областях — по одному.

