Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Сенаторы предложили отправлять студентов на стройку для отработки бюджетных мест

В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Илья Питалев/РИА Новости

Совет Федерации РФ направил профильным ведомствам рекомендации рассмотреть вопрос «о разработке мер поддержки молодых перспективных кандидатов наук и аспирантов», которые планируют работать в строительной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Минстрою, Минпросвещения и Минобрнауки было предложено рассмотреть вопрос о закреплении обязательной отработки по специальности для выпускников строительных вузов, обучавшихся на бюджете. Эти рекомендации были выработаны по итогу круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что студентов педагогических вузов напугали сообщениями об обязательных отработках. Российский лидер при этом обратил внимание на то, что в настоящее время для будущих педагогов, обучающихся на бюджете, не предусмотрена обязательная отработка.Он подчеркнул, что «такой необходимости» пока нет.

В ноябре прошлого года сообщалось, что студентам-медиками придется отрабатывать свои бюджетные места с разными сроками. Так, например, длительность отработки в сельской местности составит всего один год. Тогда как во многих случаях выпускникам отрабатывать придется два года, а срок в три года установлен только для некоторых медицинских специальностей.

Ранее в ГД РФ рассказали о процессе выбора «наставничества» выпускниками медицинских вузов.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!