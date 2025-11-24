Три года не для всех: сколько придется отрабатывать студентам-медикам

«Ъ»: не все выпускники медвузов должны отработать в госучреждениях три года

Сроки обязательной отработки для выпускников медвузов будут различаться, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минздрава. Максимальные три года установлены для некоторых медицинских специальностей, во многих случаях отрабатывать придется два года, а при трудоустройстве в сельской местности, малых городах и новых регионах — один год. Законопроект о реформе российского образования в медицинской сфере был принят Госдумой в октябре и вызвал неоднозначную реакцию медицинского сообщества.

Обязательная трехлетняя отработка для выпускников медицинских вузов коснется не всех специальностей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минздрава о профессиональном наставничестве. В целом ряде случаев она сокращена до двух и полутора лет, а в сельской местности, малых городах и новых регионах — до одного года. Данные не окончательные и пока официально не подтверждены. В этом отношении Россия идет по пути Белоруссии, где аналогичные меры для выпускников медвузов ввели в 2024 году по той же причине — из-за нехватки врачей в регионах.

Минздрав предусмотрел следующие сроки отработки по специальностям:

Три года

— Лечебное дело;

— Неонаталогия;

— Терапия;

— Онкология;

— Пластическая хирургия;

— Сердечно-сосудистая хирургия;

— Торакальная хирургия.

Два года

— Медицинская биохимия;

— Медицинская биофизика;

— Педиатрия;

— Акушерство и гинекология;

— Анестезиология-реаниматология;

— Патологическая анатомия;

— Кардиология;

— Психиатрия;

— Психотерапия;

— Хирургия;

— Оториноларингология;

— Офтальмология.

Полтора года

— Медицинская кибернетика;

— Стоматология;

— Медико-профилактическое дело.

Почти во всех случаях трудоустройства в сельской местности, малых городах и новых территориях срок отработки составит один год. Исключение предусмотрено лишь для специальности «лечебное дело»: полтора года. Списки больниц, где можно пройти наставничество, должны публиковаться на официальных сайтах региональных Минздравов 1 января и 1 июля.

«Минздрав не стал делать наставничество обязательным для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина». Кроме того, от обязательного наставничества освобождены выпускники фармацевтических специальностей», — отмечает «Коммерсантъ».

Со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ издание сообщает, что приоритет отдали прикладным специальностям, где важны «мануальные навыки и строгое соблюдение медицинских протоколов». В Минздраве подчеркнули, что выпускникам не запрещено совмещать отработки с работой в других медучреждениях, в том числе частных.

Что говорят медики

В медицинском сообществе нововведения восприняли неоднозначно: сразу после новостей о новом законе сети заполонили видеоролики студентов-медиков, которые критикуют обязательную отработку и даже высказывают сожаление о выборе профессии.

Как пишет MSK1.RU, в Госдуме проблемы в этом не видят. Председатель парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что он не намерен обсуждать «страхи студентов» и их эмоции.

Профильный портал «Медвестник» со ссылкой на проведенный им опрос сообщает, что подавляющее большинство (73%) врачей и студентов не считают обязательную отработку эффективной. А около половины из них уверены, что мера отпугнет талантливых абитуриентов. Лишь 8,6% опрошенных отметили, что «государство вправе требовать от молодого специалиста компенсации вложенных в его образование средств». Еще 8,3% считают, что такие меры допустимы «только для дефицитных специальностей и при условии выделения подъемных и предоставления жилья».

Есть и другие мнения. Так, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников заявил, что система наставничества укрепит кадровый потенциал отрасли и качество подготовки специалистов. Ректор Саратовского ГМУ Андрей Еремин отметил, что закон «защищает права самих студентов-медиков, осознанно выбравших профессию», так как выстраивает для них «понятную траекторию». Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов назвал наставничество «уверенным стартом».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал принятие законопроекта в первом чтении вынужденной мерой из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

«Количество желающих поступать в медвузы снизится. Но существующий «запас желающих» провалов не повлечет (как могло бы быть, например при введении такого механизма для педагогических вузов). Предложенная редакция сверхжесткая, без гарантий для целевиков. Будем вносить поправки», — отмечал парламентарий.

Схожие меры для выпускников медвузов были введены в Белоруссии с прошлого года. По закону специалисты, прошедшие подготовку в ординатуре за счет бюджетных средств, обязаны отработать не менее пяти лет в организации, направившей их на подготовку в ординатуре.