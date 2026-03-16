На подлете к Москве сбили уже 139 беспилотников более чем за сутки

Собянин сообщил об устранении более чем за сутки уже 139 БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще двух беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, на подлете к Москве более чем за сутки было ликвидировано 139 дронов.

На фоне попыток атак московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно ограничивали прием и отправку воздушных судов.

Вечером 15 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Еще три беспилотника уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

