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В России начали штрафовать за публикацию прилетов дронов

«Ъ»: в 12 регионах РФ введены штрафы за публикации о последствиях ударов БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников. Как выяснил «Коммерсантъ», штрафные санкции уже применяются в Калужской и Тульской областях, а на прошлой неделе к ним присоединились Калмыкия и Тверская область.

Наиболее активно норма применяется в Калужской области, где к началу июня составлено 42 административных протокола. Два дела возбуждено против СМИ, пять — против граждан, снимавших последствия атак, три — за комментарии в соцсетях, остальные — против администраторов Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте». Размер штрафов варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя и частоты нарушений.

«Мониторинг соцсетей ведется совместно с Центром управления регионом. Не имеет значения, кто опубликовал данные: эти сведения позволяют противнику оценивать результаты атак и планировать новые удары», — пояснил замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

Запреты основаны на региональных законах об административных правонарушениях. В Калужской области действует статья 5.11, криминализирующая распространение информации о последствиях падений БПЛА. Большинство регионов пока применяют норму ограниченно.

Юристы отмечают правовую коллизию: региональные запреты могут противоречить федеральному законодательству о СМИ. В трех случаях оспоренные штрафы были отменены судами.

Ранее прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве.

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