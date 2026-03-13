В Татарстане ночью отразили атаку БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в 4:29 мск в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Аэропорт в Нижнекамске приостановил обслуживание рейсов примерно в 4:42 мск. Сейчас обе воздушные гавани работают в штатном режиме, заявила пресс-служба агентства в Telegram-канале.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. Было зафиксировано возгорание, его оперативно ликвидировали сотрудники профильных служб.

Более того, в результате удара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, остальным потребовалась госпитализация.

Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.