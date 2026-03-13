Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Татарстане ночью отразили атаку БПЛА

Минобороны РФ: ночью в Татарстане сбили один украинский беспилотник
Павел Львов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), в 4:29 мск в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Аэропорт в Нижнекамске приостановил обслуживание рейсов примерно в 4:42 мск. Сейчас обе воздушные гавани работают в штатном режиме, заявила пресс-служба агентства в Telegram-канале.

12 марта в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА выявили повреждение сельскохозяйственного предприятия. Объект, которому был нанесен урон, расположен в промышленной зоне станицы Новоминской в Каневском районе. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, на предприятии были повреждены административные здания и цистерны с патокой. Было зафиксировано возгорание, его оперативно ликвидировали сотрудники профильных служб.

Более того, в результате удара пострадали три человека. Одного из них спасти не удалось, остальным потребовалась госпитализация.

Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!