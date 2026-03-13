Спасатели расширили зону поисков девочки в Звенигороде

МЧС: зона поисков третьего ребенка в Звенигороде сместилась на 20 км

Спасатели расширили зону поиска девочки в подмосковном Звенигороде. Об этом журналистам сообщил начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин, передает ТАСС.

«Зона [поисков] сместилась на 20 км от штаба», — сказал он.

Спасатели предполагают, что школьница, которая, предположительно, утонула семь дней назад в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии.

12-летние мальчики и их 13-летняя подруга ушли гулять на реку 7 марта, но домой так и не вернулись. В Звенигороде организовали масштабные поиски, которые не прекращались даже ночью. В мероприятиях участвовали водолазы и местные жители.

11 марта без признаков жизни нашли одного мальчика, а 13-го числа обнаружили второго. Поиски девочки продолжаются.

Ранее жительница Звенигорода заявила, что место, где пропали дети, пользуется дурной славой.