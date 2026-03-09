Макрон объявил о подготовке «оборонительной» миссии в Ормузском проливе

Макрон: Франция и ее партнеры готовят оборонительную миссию в Ормузском проливе

Франция и ее партнеры готовят «чисто оборонительную» миссию по возобновлению работы Ормузского пролива, который был перекрыт иранскими силами. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает France24.

«Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена ​​совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами», — сказад Макрон после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он добавил, что Франция направит два военных корабля в рамках военно-морской миссии Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES (Аспиды) в Красном море.

Цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Эксперты ожидают, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что такой скачок — это «ничтожно малая цена за безопасность и мир».

Ранее в МИД Ирака рассказали о серьезных последствиях происходящего в Ормузском проливе.