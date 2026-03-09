Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон объявил о подготовке «оборонительной» миссии в Ормузском проливе

Макрон: Франция и ее партнеры готовят оборонительную миссию в Ормузском проливе
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Франция и ее партнеры готовят «чисто оборонительную» миссию по возобновлению работы Ормузского пролива, который был перекрыт иранскими силами. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает France24.

«Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена ​​совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами», — сказад Макрон после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он добавил, что Франция направит два военных корабля в рамках военно-морской миссии Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES (Аспиды) в Красном море.

Цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Эксперты ожидают, что цены на энергоносители продолжат расти и могут достичь исторического максимума, если поставки через Ормузский пролив будут оставаться низкими в течение марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что такой скачок — это «ничтожно малая цена за безопасность и мир».

Ранее в МИД Ирака рассказали о серьезных последствиях происходящего в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!