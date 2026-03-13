Посол Ирана высказался о инициативе Макрона по Ормузскому проливу

Тегеран выступает против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции для обеспечения безопасности судоходства в проливе.

По словам дипломата, западные силы лишь осложняют региональные вопросы «и ничего другого не делают», поэтому Иран выступает против данной инициативы.

До этого Макрон заявил, что Франция и ее партнеры готовят «чисто оборонительную» миссию по возобновлению работы Ормузского пролива, который был заблокирован иранскими силами. Он добавил, что Париж направит два военных корабля в рамках военно-морской миссии Европейского союза EUNAVFOR ASPIDES (Аспиды) в Красном море.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Позднее стало известно, что блокировка Ормузского пролива затронула более трех тысяч судов.



Ранее СМИ сообщили, что Иран устанавливает мины в Ормузском проливе.