В Иране состоялся массовый марш в день «Аль-Кудс» — акции солидарности с борьбой палестинцев за независимость и сторонников борьбы против Израиля. Во время мероприятия иранские дети подожгли футболки футболиста Лионеля Месси, сообщает агентство Fars.

Так, подростки в городе Боруджерд произносят воинственные речи в адрес США и Израиля, а потом поджигают футболку спортсмена.

5 марта игроки «Интер Майами» были приглашены в Белый дом в качестве победителей Кубка MLS, который они завоевали в ноябре 2025 года, обыграв в финале «Ванкувер Уайткэпс». Месси вместе с одноклубниками аплодировал Трампу, когда тот говорил про операцию на Ближнем Востоке, что вызвало негативную реакцию у фанатов. В комментариях в социальных сетях болельщики писали следующее: «Надеюсь, вы проиграете чемпионат мира»; «Я потерял кумира»; «Марадона бы так не поступил!»; «Извини, брат, мне придётся отписаться от тебя».

10 марта российский и иранский лидеры Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Пезешкиан поблагодарил главу РФ за позицию в поддержку Исламской Республики на фоне военной кампании США и Израиля.

