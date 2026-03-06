Месси начали травить из-за визита в Белый дом к Трампу

Болельщики нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси обвиняют футболиста в поддержке конфликта на Ближнем Востоке после его визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Месси вместе с одноклубниками аплодировал Трампу, когда тот говорил про операцию на Ближнем Востоке, что вызвало негативную реакцию у фанатов. В комментариях в социальных сетях болельщики писали следующее: «Надеюсь, вы проиграете чемпионат мира»; «Я потерял кумира»; «Марадона бы так не поступил!»; «Извини, брат, мне придётся отписаться от тебя».

5 марта игроки «Интер Майами» были приглашены в Белый дом в качестве победителей Кубка MLS, который они завоевали в ноябре 2025 года, обыграв в финале «Ванкувер Уайткэпс».

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Ранее на Месси напали болельщики.