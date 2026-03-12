Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым поддержал идею популяризировать в стране многодетность как бренд. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава региона во время беседы рассказал, что в области растет количество многодетных семей.

«Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть», — подчеркнул Солнцев.

«Согласен, это так и есть», — поддержал его глава государства.

27 февраля Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10% ежемесячно.

До этого президент поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

Правительству РФ необходимо подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, следует из сообщения.

Ранее Путин назвал демографию национальным приоритетом России на годы вперед.