Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России

Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым поддержал идею популяризировать в стране многодетность как бренд. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава региона во время беседы рассказал, что в области растет количество многодетных семей.

«Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть», — подчеркнул Солнцев.

«Согласен, это так и есть», — поддержал его глава государства.

27 февраля Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10% ежемесячно.

До этого президент поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

Правительству РФ необходимо подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, следует из сообщения.

Ранее Путин назвал демографию национальным приоритетом России на годы вперед.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!