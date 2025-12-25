Путин заявил, что система образования России не должна терять своих основ

Система образования РФ не должна терять фундаментальных основ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного Совета, пишет РИА Новости.

Он отметил, что «жить по старинке» не стоит, но вместе с тем важно не отходить от стандартов образования.

«Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные ИИ», — сказал он.

Кроме того, Путин поручил создать условия для доступной переквалификации работников в ситуации быстрого развития искусственного интеллекта.

Путин 25 декабря проводит заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Ранее Путин заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда.