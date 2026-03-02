Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Минфин предложил освободить от НДС компании в сфере общепита

Минфин предложил освободить от НДС компании и ИП в сфере общепита до конца года
Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство финансов России предлагает освободить до конца года от уплаты НДС организации и ИП, работающие в сфере общепита. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве рассказали, что внесли в правительство РФ поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям (МСП) для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу в текущем году.

«Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону», — говорится в сообщении.

Кроме того, предпринимателям, которые лишились права на патентную систему налогообложения, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении этой системы.

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка.

Ранее в закрытиях московских ресторанов обвинили готовую еду из супермаркетов.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!