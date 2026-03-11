Размер шрифта
В российском регионе вдвое сократилось количество абортов

В Свердловской области количество абортов сократилось вдвое за пять лет
За последние пять лет в Свердловской области количество абортов сократилось почти вдвое — с 23 тысяч до 13 тысяч в год. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный минздрав. Отмечается, что наиболее заметно снизилось число прерываний беременности по желанию женщин: с 15,6 тысячи случаев в 2020 году до 8,4 тысячи в 2025-м.

«Мне очень понравилось, что руководитель проекта, презентуя его, произнесла слово «нежность». Мне это очень откликается. Именно так мы хотим выстроить работу с женщинами в наших женских консультациях — с нежностью», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

По данным ведомства, показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста снизился с 23,1 до 15,1, а на 100 родов — с 55,8 до 42. Важную роль, в том числе, сыграли новые подходы к доабортному консультированию: если в 2020 году после беседы со специалистами беременность решали сохранить лишь 8,2% женщин, то к 2025 году этот показатель вырос до 19%, рассказали в минздраве.

Как заявил в феврале президент России Владимир Путин, улучшение демографии и народосбережение являются национальным приоритетом России на годы вперед.

Он призвал популяризировать материнство и отцовство среди россиян и сделать рождение ребенка «модным» в обществе. Глава государства также отметил, что люди должны понимать ценность счастья быть родителями.

Ранее в Госдуме нашли способ увеличить в России количество яслей.

 
