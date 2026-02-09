Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Госдуме нашли способ увеличить в России количество яслей

Депутат Слуцкий призвал ввести налоговые льготы для частных яслей
Shutterstock

В России необходимо ввести налоговый вычет для компаний, которые вкладывают средства в создание яслей. Действовать меры поддержки должны на федеральном уровне и предоставляться всем вне зависимости от региона – это позволит простимулировать организации и приведет к росту числа необходимых учреждений для воспитания малышей. С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Депутат подчеркнул, что реализация его инициативы поспособствует росту рождаемости, так как решит важный вопрос доступности ясельных групп. Он призвал рассмотреть возможность введения инвестиционного налогового вычета, подчеркнув, что это станет стимулом частных инвестиций и сделает услуги по присмотру и уходу за малышами доступнее.

Слуцкий подчеркнул, что сегодня в России система дошкольного образования ориентирована на детей с двух лет, что является серьезной проблемой для многих семей. Увеличение количества яслей позволит родителям продолжать работать, а бизнес будет иметь важный механизм налоговой поддержки, включаясь, таким образом, в решение демографических проблем, заключил парламентарий.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала идею создать сеть яслей в университетах, в жилых районах и на крупных предприятиях. Она подчеркнула, что детские сады в городах должны открывать местные власти, а на частных предприятиях — бизнес за свой счет.

Ранее Путин призвал подумать над развитием системы яслей в России.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!