В Госдуме нашли способ увеличить в России количество яслей

В России необходимо ввести налоговый вычет для компаний, которые вкладывают средства в создание яслей. Действовать меры поддержки должны на федеральном уровне и предоставляться всем вне зависимости от региона – это позволит простимулировать организации и приведет к росту числа необходимых учреждений для воспитания малышей. С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Депутат подчеркнул, что реализация его инициативы поспособствует росту рождаемости, так как решит важный вопрос доступности ясельных групп. Он призвал рассмотреть возможность введения инвестиционного налогового вычета, подчеркнув, что это станет стимулом частных инвестиций и сделает услуги по присмотру и уходу за малышами доступнее.

Слуцкий подчеркнул, что сегодня в России система дошкольного образования ориентирована на детей с двух лет, что является серьезной проблемой для многих семей. Увеличение количества яслей позволит родителям продолжать работать, а бизнес будет иметь важный механизм налоговой поддержки, включаясь, таким образом, в решение демографических проблем, заключил парламентарий.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала идею создать сеть яслей в университетах, в жилых районах и на крупных предприятиях. Она подчеркнула, что детские сады в городах должны открывать местные власти, а на частных предприятиях — бизнес за свой счет.

Ранее Путин призвал подумать над развитием системы яслей в России.