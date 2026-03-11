В Сочи тушат пожар в доме, начавшийся из-за беспилотника

В Лазаревском районе Сочи тушат пожар в многоэтажке после падения обломков БПЛА

В Лазаревском районе Сочи тушат пожар в многоэтажном доме, который начался в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома локализовали», — говорится в публикации.

Администрация района работает с жильцами дома для оказания необходимой помощи. При атаке никто не пострадал.

11 марта мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорт продолжается почти сутки с небольшими перерывами.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом пострадал один человек.

В ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее власти Сочи попросили горожан оставить детей дома из-за угрозы дронов.