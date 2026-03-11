Размер шрифта
Власти Сочи попросили горожан оставить детей дома из-за угрозы дронов

Мэр Сочи Прошунин призвал не вести детей в школы и детсады из-за угрозы БПЛА
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей города временно не отправлять детей в школы и детские сады из-за сохраняющейся угрозы атаки беспилотников.

По словам главы города, образовательные учреждения готовы принимать детей. В школах и детских садах оборудованы безопасные места, а руководство, сотрудники и охрана знают порядок действий в случае атаки.

При этом Прошунин отметил, что сейчас лучше воздержаться от посещения занятий и дождаться официальной отмены угрозы беспилотной опасности. Он добавил, что эти рекомендации распространяются и на студентов.

Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется уже несколько часов. По данным очевидцев, взрывы раздаются над самим курортом и федеральной территорией Сириус.

Кроме того, военные отражают атаки Вооруженных сил Украины в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число уничтоженных воздушных целей над городом к утру 11 марта выросло до девяти.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.

 
