Германия решила задействовать нефтяные резервы на фоне конфликта на Ближнем Востоке

DPA: Германия решила высвободить часть национального резерва нефти
Власти Германии приняли решение высвободить из резервов неопределенное количество нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Утверждается, что будет высвобождена нефть из стратегических резервов страны, имеющихся на случай кризисов. По данным газеты Handelsblatt, из нацрезервов могут высвободить 19,5 млн баррелей.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал Евросоюз отменить запрет на нефть и газ из РФ во избежание роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
