Общество

Минпросвещения оценило ситуацию в российском школьном образовании

Кравцов: Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования
Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба Кремля

«Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками», — сообщил Кравцов.

По его словам, за последние пять лет количество отстающих школьников в стране уменьшилось на 10%.

До этого Сергей Кравцов сообщил, что со следующего года в российских школах введут оценку за поведение. На данный момент оценки за поведение в рамках эксперимента выставляют только ученикам с 1-го по 8-й класс. По данным Минпросвещения РФ, апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах шести пилотных регионов страны, в том числе в Новгородской, Ярославской, Тульской областях. Основные критерии для оценки — добросовестное отношение к учебе, корректное поведение, участие в общественной жизни школы и социально полезной деятельности.

Ранее эксперт рассказала, за какие за нарушения могут отчислить школьника.

 
