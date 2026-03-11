Размер шрифта
В России назвали условия безопасной легализации онлайн-казино

Юрист Федорова: для онлайн-казино потребуются эффективные механизмы контроля
В Общественной палате РФ обсуждают варианты законодательного урегулирования работы онлайн-казино. В частности, предлагается ввести возрастной ценз игроков от 21 года, однако такие условия не будут работать без строгой системы проверки, предупредила юрист Ольга Федорова. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что для реализации инициативы нужно будет внедрить эффективные механизмы контроля.

Среди условий легализации онлайн-казино, помимо возраста, выделяют возможность установки самозапрета на игры. Однако важно, чтобы личность игрока обязательно проверялась, а также действовал единый реестр самозапрета, который будет предполагать ответственность за попытку обойти ограничения, отметила эксперт.

«Если человек запретил себе играть, его должны автоматически не пускать ни на одну легальную площадку, и запрет нельзя должно быть «снять через неделю», — пояснила она. — Без такого комплексного подхода любые новые ограничения останутся красивой идеей на бумаге, а нелегальный рынок просто подстроится и продолжит работать».

Что касается возрастного ограничения с запретом на игры гражданам до 21 года, то само по себе это правило не будет действовать – должен быть механизм выявления нарушителей. Это особенно важно с учетом того, что сегодня онлайн-казино работают нелегально, деньги проводятся через криптосервисы и посредников, поэтому государство просто не распознает ни денежные потоки, ни игроков, объяснила Федорова. Она подчеркнула, что при этом никак не снижается риск зависимости игроков, в том числе – молодых россиян.

Напомним, в январе глава Минфина РФ Антон Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино. Он заявил, что нелегальный оборот азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год, а если идея о легализации онлайн-казино будет одобрена, доходы ежегодные доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей. Предлагается ввести налог на онлайн-казино в размере не менее 30% от выручки. Кроме того, Минфин хочет запретить участвовать в играх лицам, не достигшим 21 года.

Эту инициативу, однако, многие раскритиковали. В частности, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что оценки выгоды легализации онлайн-казино для государства звучат странно с учетом несопоставимого ущерба, который причинит такое «растление населения».

Ранее более половины опрошенных россиян выступили против легализации онлайн-казино.

 
