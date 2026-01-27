«Миллиарды за растление»: в Госдуме ответили на идею Силуанова об онлайн-казино

Легализация индустрии онлайн-казино в России недопустима даже с учетом высокой доходности для государства. Оценки того, насколько выгодно это для государства, звучат странно с учетом несопоставимого ущерба, который причинит такое «растление населения», убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Так он в пресс-центре НСН прокомментировал предложение главы Минфина Антона Силуанова легализовать онлайн-казино, так как ежегодные доходы бюджета с этой сферы могут составить 100 млрд рублей.

«А чего онлайн-казино, а не сразу наркотики? – задался вопросом Делягин. — По данным того же самого министра финансов Силуанова, на 1 января 2026 года должно было быть 5,2 триллиона рублей без движения, просто лежать на счетах вне Фонда национального благосостояния. И в этом Фонде – еще 4,4 триллиона в золоте и валюте. Вот 9,6 триллиона рублей лежит у Силуанова в госкармане, а ему не хватает 100 миллиардов рублей».

Депутат подчеркнул, что оценивать растление людей в 100 млрд рублей – это ненормально, так как речь идет об опасной сфере, которая грозит разрушением психики, обострением проблемы лудомании. Такие вопросы можно приравнять к легализации проституции – и то, и другое недопустимо в государстве, которое должно защищать людей, заключил парламентарий.

Напомним, с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину. Он заявил, что нелегальный оборот азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год, а если идея Минфина о легализации онлайн-казино будет одобрена, доходы ежегодные доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей. Предлагается ввести налог на онлайн-казино в размере не менее 30% от выручки. Кроме того, Минфин хочет запретить участвовать в играх лицам, не достигшим 21 года.

