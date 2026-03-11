Пропавших в Звенигороде детей будут искать с помощью самолета

Легкомоторный самолет привлекут к поискам троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «ЛизаАлерт».

«К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLeader 500 для осмотра акватории реки», — сказали в отряде.

На утро 11 марта известно, что поиски продолжаются на воде и на земле. Расстояние, которое волонтеры прошли и изучили с беспилотников, составило 600 км.

Всего в поисковой операции принимают участие 28 человек из «ЛизаАлерт», включая добровольцев водного направления из Петербург, также работает направление беспилотной авиации отряда.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вещи одного из детей нашли на берегу Москвы-реки

Как выяснил Telegram-канал Mash, в этот день подростки праздновали день рождения девочки. Мальчики встретились с ней во дворе дома, а после отправились в сторону лесопарковой зоны. Предположительно, во время игр на льду они могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением. К их поискам подключили сотни людей, в том числе водолазов, которые изучают дно Москвы-реки.

Ранее в Подмосковье нашли несколько «точек» в реке, где могут находиться пропавшие дети.