Волонтеры рассказали о протяженности поисковой операции в Звенигороде

Волонтеры обследовали 55 км берегов Москвы-реки при поисках детей в Звенигороде
МЧС России

Волонтеры обследовали 55 км обоих берегов Москвы-реки в подмосковном Звенигороде в ходе поисков троих пропавших детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб операции.

По словам собеседника агентства, поиски пока не дали результатов.

10 марта водолазная группа «ДобротворецЪ» сообщила, что водолазы проверяют точки в реке, где могут находиться пропавшие в подмосковном Звенигороде дети. По словам представителей организации, изначально акваторию проверяли эхолотом. Если появляется объект, который похож на пропавшего, в этом месте выставляется буй и отбивается точка, которая позже будет проверена.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вещи одного из детей нашли на берегу Москвы-реки.

Как выяснил Telegram-канал Mash, в этот день подростки праздновали день рождения девочки. Мальчики встретились с ней во дворе дома, а после отправились в сторону лесопарковой зоны. Предположительно, во время игр на льду они могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением. К их поискам подключили сотни людей, в том числе водолазов, которые изучают дно Москвы-реки.

Ранее власти обратились к жителям Звенигорода после пропажи троих детей у Москвы-реки.

 
