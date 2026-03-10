Размер шрифта
Власти обратились к жителям Звенигорода после пропажи троих детей у Москвы-реки

МЧС России

Жителей Московской области призвали самостоятельно не искать пропавших в Звенигороде детей. С таким обращением к жителям региона выступил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в Telegram-канале.

«Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно», — написал чиновник.

Он попросил местных жителей дать возможность профессиональным спасателям выполнять свою работу. Иванов отметил, что в район поисков уже стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. В настоящее время они обследуют реку и прибрежную территорию с помощью современной техники, включая беспилотники и вертолеты. Глава округа добавил, что если потребуется помощь волонтеров, то об этом сообщат дополнительно.

В Звенигороде развернули масштабные поиски троих пропавших подростков. Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка вышли на прогулку во второй половине дня 7 марта и домой больше не вернулись. Дети не выходят на связь, их телефоны не доступны. В последний раз их видели в микрорайоне Восточный, рядом с которым протекает Москва-река. Во время осмотра берега спасатели обнаружили головной убор, который предположительно принадлежит одному из пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. К поискам подростков подключили сотни людей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

