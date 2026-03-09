Размер шрифта
Осло поможет Киеву с энергообеспечением

Кличко: Осло передаст Киеву партию генераторов
Alina Smutko/Reuters

В скором времени Осло передаст Киеву партию генераторов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава города отметил, что провел встречу с мэром Осло Анне Линдбу.

«Отдельно благодарен за внимание к вопросу энергетической безопасности Киева. А именно за проведенные консультации с муниципальной энергетической компанией Hafslund и энергетической ассоциацией REN относительно возможностей поддержки Украины. В ближайшее время из Осло в Киев прибудут генераторы», — написал Кличко.

7 марта Кличко сообщил, что в Киеве 1905 зданий в четырех районах остались без тепла. По его данным, после ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

В феврале сообщалось, что Дарницкая ТЭЦ-4 в Киеве почти прекратила работу из-за разрушений после ударов. Украинские СМИ писали, что из-за морозов и повреждений станция обросла сосульками.

Ранее Словакия расторгла соглашение об аварийных поставках энергии на Украину.

 
