Полиция Норвегии допустила, что на посольство США было совершено нападение

Reuters: взрыв у посольства США в Норвегии может быть связан с ситуацией в мире

Взрыв, произошедший рядом с посольством Вашингтона в Осло, может быть связан с текущей геополитической обстановкой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

«Вполне естественно рассматривать это (взрыв. — «Газета.Ru») в контексте нынешней ситуации в области безопасности и предположить, что это может быть целенаправленное нападение на посольство США», — заявили в правоохранительных органах.

По данным агентства, после ЧП власти приказали усилить меры безопасности в Осло. Кроме того, полицейским поручили усилить охрану иранской диаспоры в Норвегии.

Взрыв возле посольства Соединенных Штатов в норвежской столице произошел в ночь на 8 марта. Район вблизи дипломатического представительства оказался в дыму. Издание VG сообщило, что прибывшие на место стражи порядка оцепили территорию вокруг здания. Как рассказали очевидцы, над посольством летал вертолет, а на земле работали многочисленные наряды полиции.

Представитель полиции Майкл Деллемюр заявил журналистам телерадиокомпании NRK, что американское посольство в результате взрыва получило небольшие повреждения. При этом он не стал раскрывать источник взрыва.

Ранее в Катаре эвакуировали жителей района у посольства США.