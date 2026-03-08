Размер шрифта
Посольство РФ подготовило пути выезда застрявших на лайнере в Катаре туристов

Посольство РФ прорабатывает выезд российских туристов и пассажиров круизных лайнеров из Катара через Саудовскую Аравию. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Telegram-канале.

Так, посольство прорабатывает выезд россиян из Дохи в Москву совместно с авиакомпанией Qatar Airways. Также российские дипломаты готовят выезд через территорию Королевства Саудовская Аравия в Россию пассажиров круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также туристов, прибывших по путевкам туркомпании Kazunion.

Помощь российским дипведомствам оказывают власти Катара, а также туристические и транспортные компании, подчеркнули в посольстве.

Ранее около 200 российских туристов застряли на лайнере Celestyal Journey в Дохе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Корабль стоит в порту столицы Катара с 28 февраля. По словам россиян, их обязали покинуть судно до утра 7 марта. У многих из них куплены билеты домой из Дубая, однако добраться до ОАЭ они не могут, а российские банковские карты в Катаре не работают.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения на Ближнем Востоке.

 
