Общество

Qatar Airways планирует вывозной рейс для застрявших в Катаре россиян

Посольство: Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания Qatar Airways планирует 9 марта выполнить вывозной рейс из Дохи в Москву для застрявших в Катаре россиян. Об этом сообщает в посольство России в стране.

«Qatar Airways предварительно сообщает о выполнении 9 марта в 08:05 по местному времени рейса для пассажиров этой авиакомпании из Дохи в Москву с использованием безопасного воздушного коридора», — отмечается в сообщении.

При формировании списка пассажиров авиакомпания намерена отдавать приоритет семьям с детьми, пожилым людям, а также тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи. Кроме того, на попадание в список могут рассчитывать пассажиры, которым не удалось покинуть Доху 28 февраля.

В посольстве уточнили, что авиакомпания будет направлять пассажирам уведомления с подтверждением перебронирования билета по электронной почте. При этом в Qatar Airways призвали пассажиров не приезжать в аэропорт без соответствующего подтверждения.

Авиакомпания обязалась организовать трансфер до международного аэропорта Хамад в Дохе.

В дипмиссии добавили, что прорабатывается возможность организации второго вывозного рейса.

6 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что Катар продлил бесплатное проживание для российских туристов до 14 марта. Отмечалось, что в стране находятся около 1000 российских организованных и самостоятельных туристов.

Ранее сообщалось, что российских туристов выселяют с застрявшего в Дохе круизного лайнера.

 
