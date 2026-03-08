В подмосковном аэропорту Жуковский второй раз за день ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении, опубликованном в 21:16.

Это второй раз за день, когда Жуковский приостанавливает работу. Сегодня воздушная гавань не обслуживала рейсы в течение 45 минут.

До этого аналогичные ограничения почти на 1,5 часа вводились в сочинском аэропорту. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Чиновник отдельно попросил жителей и гостей Сочи покинуть набережные, несмотря на праздничный день.

