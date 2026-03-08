Жителей и гостей Сочи попросили уйти с набережных, несмотря на 8 Марта

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале попросил жителей и гостей города покинуть набережные, несмотря на праздничный день.

В предыдущем посте гранодачальник сообщил об угрозе атаки БПЛА в Сочи. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно.

Мэр напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено, а в случае ЧС можно звонить по номеру 112.

На этом фоне аэропорт Сочи с 15:37 из соображений безопасности приостановил полеты.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

