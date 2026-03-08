Размер шрифта
Израиль впервые с начала конфликта с Ираном открыл воздушное пространство на вылет

Аэропорт Бен-Гурион возобновил отправку рейсов после начала конфликта с Ираном
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Израиль впервые открыл небо на вылет из страны после начала эскалации с Ираном. Первые рейсы с пассажирами вылетели из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», — рассказали в пресс-службе.

Также в сообщении говорится, что авиавласти увеличили квоту пассажиров на один рейс с 70 до 100 пассажиров, а сами рейсы, вылетающие из страны, выполняются израильскими авиакомпаниями «Эль-Аль», Israir и Arkia.

2 марта посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов рассказал «Вестям», что воздушное пространство Израиля закрыто, а эвакуационные рейсы из Израиля в Россию не запланированы. Тогда дипломат выразил надежду на улучшение ситуации в стране.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании на тот момент отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом.

Ранее СМИ увидели сигналы к долгосрочному конфликту в Иране.

 
