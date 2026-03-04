Размер шрифта
Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в Москве и попал на видео

В Москве иностранец пытался вскрыть банкомат ледорубом

В Москве на видео попало, как мужчина пытался вскрыть банкомат с помощью ледоруба. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в помещении банка на 1-й Тверской-Ямской улице. Злоумышленник с ледорубом в руках пытался вскрыть банкомат, в котором находилось почти 4 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам на площади Тверской заставы — им оказался 47-летний иностранец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее грабитель пытался взломать банкомат, но потерпел неудачу и попал на видео в Башкирии.

 
