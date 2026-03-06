Размер шрифта
В РСТ рассказали об эвакуации россиян с Ближнего Востока

РСТ: за два дня с Ближнего Востока удалось вывезти более 6 тыс. россиян
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Для представителей туристической отрасли сегодня на первом месте стоит задача по безопасному вывозу россиян из стран Ближнего Востока, за два дня удалось вернуть более 6 тыс. человек. Однако в процессе возникают проблемы, в аэропортах происходят накладки, пассажирам нужно быть к этому готовыми, сообщает 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Россиянам важно отслеживать все сообщения от перевозчиков, не аннулировать билеты и с пониманием относиться к возможным трудностям, отметил соруководитель комитета РСТ, гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Как только появляется какое-то возможное окно для выполнения вывозного рейса, соответственно самолеты взлетают. Уже довольно большое количество рейсов прибыло в Россию», — добавил он.

Безопасность полетов – это главное условие, поэтому при малейших рисках и соответствующих предупреждениях самолеты не вылетают, подчеркнул Арутюнов. Списки пассажиров на вылет формируются туроператорами, распределением на рейсы занимаются перевозчики.

Арутюнов напомнил также о случаях мошенничества, когда россиянам обещают вывезти их через Оман или по дорогим билетам на другие рейсы.

«Не поддавайтесь на уговоры аферистов и не верьте фейкам», — призвал он.

Сейчас организуют рейсы за 28 февраля, 1-2 марта, а вывозы за 3 марта пока не анонсированы. По данным РСТ, на данный момент в ОАЭ остается около 20 тысяч организованных туристов.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам организовать вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока. В МИД РФ до этого сообщали, что сейчас в ближневосточных государствах остаются около 50 тыс. российских граждан.

Ранее стало известно о российских школьниках с языковых курсов, застрявших в ОАЭ.

 
