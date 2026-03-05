Размер шрифта
Журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет экс-замминистра обороны Цаликов

Baza: Цаликов владеет землей и домами в Подмосковье на миллиарды рублей
Telegram-канал Baza

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, обвиненный в создании преступного сообщества, взяточничестве и растрате, владеет рядом объектов недвижимости, в том числе участком земли с лесом в элитной деревне Раздоры в Московской области стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, на экс-замминистра оформлены три земельных участка, два загородных дома (один из которых находится на стадии строительства), а также квартира площадью 155 квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское Москвы. При этом на супругу Цаликова зарегистрированы три жилых дома, один земельный участок и квартира. Совокупная площадь недвижимости, которой владеет семья, превышает три тысячи гектаров.

Согласно декларации за 2019 год, годовой доход Цаликова составлял немногим более 13 млн рублей, а его супруги — около 357 тысяч рублей.

Как утверждает Baza, самым крупным активом экс-замминистра является участок площадью 2,2 га в деревне Раздоры. Судя по спутниковым снимкам, на этой территории возводится большой коттедж. Рыночная стоимость такого участка оценивается в 1,3 млрд рублей. Цаликов арендует его за 11 тысяч рублей в месяц. По условиям договора, через 49 лет аренды земля перейдет в собственность арендатора.

5 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Цаликова. В ведомстве уточнили, что он обвиняется в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растраты, а также в легализации похищенного и взяточничестве. Цаликов задержан.

