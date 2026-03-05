Размер шрифта
В ЕК рассказали о переговорах с Украиной по инспекции «Дружбы»

РИА: ЕК обсуждает с Украиной инспекцию для проверки состояния «Дружбы»
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) ведет переговоры с правительством Украины по вопросу инспекционной поездки для оценки состояния трубопровода «Дружба». Об этом РИА Новости сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«ЕС находится в тесном контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжает сотрудничать с пострадавшими странами для обеспечения безопасности поставок», — сказала представитель ЕК.

В конце января Киев приостановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с необходимостью провести ремонтные работы. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Последняя на этом фоне наложила вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС и выделение Украине крупного кредита.

5 марта газета Politico сообщила, что Киев ответил отказом на требования некоторых стран ЕС осмотреть «Дружбу». Украинская сторона заявила, что ей нужно время, чтобы оценить масштабы повреждений нефтепровода.

Ранее Венгрия пригрозила силой заставить Украину возобновить работу «Дружбы».

 
