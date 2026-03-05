Размер шрифта
Россиянку с семьей выгнали из отеля в Дубае

Туристка из РФ рассказала, как ее с семьей выселили из отеля в Дубае
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Путешественница из Москвы застряла в Дубае вместе с семьей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, ОАЭ они должны были покинуть 1 марта, но рейс перенесли на 7 марта. Соответствующее уведомление отправила авиакомпания, а туроператор несколько дней не отвечал.

1 марта семью должны были выселить из отеля, но им удалось договориться с администрацией, что, если принимающая сторона не ответит, они сами оплатят проживание (около 30 тысяч рублей в сутки).

Пребывание россиян фирма продлила до 3 марта, после чего их перевезли в другой отель.

«Нам каждый день приходится проходить переговорный ад, чтобы не оказаться на улице», – рассказала девушка.

Каждый день администрация отеля выставляет семью в 12:00, после чего россияне обращаются в компанию, где им продлевают проживание на одну ночь.

До этого на Маврикии сотни российских туристов выгнали на улицу из отелей. Туристы должны были отправиться в Дубай, но из-за отмены рейсов остались. Путешественникам перестали оплачивать проживание.

Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.

 
