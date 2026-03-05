Россиянку с семьей выгнали из отеля в Дубае

Путешественница из Москвы застряла в Дубае вместе с семьей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам девушки, ОАЭ они должны были покинуть 1 марта, но рейс перенесли на 7 марта. Соответствующее уведомление отправила авиакомпания, а туроператор несколько дней не отвечал.
1 марта семью должны были выселить из отеля, но им удалось договориться с администрацией, что, если принимающая сторона не ответит, они сами оплатят проживание (около 30 тысяч рублей в сутки).
Пребывание россиян фирма продлила до 3 марта, после чего их перевезли в другой отель.
«Нам каждый день приходится проходить переговорный ад, чтобы не оказаться на улице», – рассказала девушка.
Каждый день администрация отеля выставляет семью в 12:00, после чего россияне обращаются в компанию, где им продлевают проживание на одну ночь.
До этого на Маврикии сотни российских туристов выгнали на улицу из отелей. Туристы должны были отправиться в Дубай, но из-за отмены рейсов остались. Путешественникам перестали оплачивать проживание.
Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.