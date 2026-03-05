Размер шрифта
Появились кадры, как ливанцы покидают пригород Бейрута

Появились кадры, как люди покидают пригород Бейрута после предупреждения Израиля

Ливанцы массово покидают южный пригород Бейрута после предупреждения израильской армии о предстоящих ударах по шиитским кварталам столицы Ливана Шиях и Харет-Хорейк. Кадры опубликовал RT.

На дорогах можно заметить серьезные пробки.

До этого население города предупредили о готовящихся авиационных налетах с целью уничтожения инфраструктуры шиитской организации «Хезболла».

В ночь на 5 марта сообщалось, что Израиль начал наносить удары по инфраструктуре ливанской шиитской организации «Хезболла» в Бейруте.

В ночь на 4 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на «Хезболлу» заявил о ракетной атаке по израильской военно-морской базе. Удар был нанесен по базе в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

Ранее поражение израильского танка Merkava в Ливане попало на видео.

 
