США активно эвакуируют своих граждан с Ближнего Востока

США активно занимаются эвакуацией своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне военной операции против Ирана и остановки многих воздушных гаваней в регионе. Об этом в социальной сети X сообщил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по глобальным общественным вопросам Дилан Джонсон.

«Госдепартамент активно организует военные и чартерные рейсы для американских граждан, желающих покинуть Ближний Восток», — написал он.

По словам Джонсона, уже по крайней мере 3 тысячи граждан США обратились в дипмиссии в регионе с просьбой помочь им вернуться домой.

3 марта сообщалось, что Соединенные Штаты эвакуировали своих сотрудников и членов их семей из шести стран Ближнего Востока. Невоенный персонал был эвакуирован из ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта и Катара.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

